南州農民「巷仔內」無毒香蕉 虧本賣有感人原因

蘇漢茂堅持讓消費者吃到低價的無毒香蕉。（記者陳彥廷攝）

2018-05-25 23:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣南州鄉農民蘇漢茂在壽元村種植了1甲多香蕉園，秉持「巷仔內蕉好運」的理念，採無農藥、無肥料的草生種植，今年豐收，不過蘇漢茂出貨時，沒有勾選頂級貨，反而所有出貨全勾選最低階，自我壓低價格的「憨人精神」，背後有令人感動的原因。

蘇漢茂原有3分地香蕉園，整個園區的香蕉、木瓜就單純的如他口中所謂的「土生土長」，全園盡是雜草，去年他完全不噴農藥、不灑肥料的1株蕉，竟結出同株不同種的上8串玫瑰蕉、下8串印尼蕉的怪「蕉」，日前他再接手友人農地，現在共有1甲多的無毒香蕉、木瓜園。

香蕉今年開始盛產，他透過農會共同運銷，但在出貨前，他的自我分級，一反其它農民習慣，不管品相如何，總是勾選品質「特」、「優」、「良」3級中最低階的「良」，至今出貨逾1500公斤。

大家都希望自己的香蕉獲得拍賣員的首肯獲好價，自我分級很少會勾選「良」，雖然自我分級與實際拍價僅具參考價值，但分級一低，就難以獲得拍賣員太多的關注加強檢核，拉抬價格的機率不大，為何要這麼作？蘇漢茂表示，30歲的兒子蘇泳澤患無法治癒的頑固性癲癎，認知能力提昇進度慢，到大小醫院求診、甚至偏方都無好轉。

為讓兒子能維持和社會接觸，蘇漢茂鼓勵兒子每天騎3輪腳踏車來回6公里，到菜市場販賣他們所種的無毒水果、蔬菜，今年無毒的水果產量爆增，希望把這批好的產品以低價回饋給更多人。

今天香蕉拍賣公斤價上中下貨分別為19、14及8.2元，蘇漢茂的香蕉雖然都自己標品質最低階，但拍賣價格也曾從下貨價拉上至14元，其實都具備中階品質。

「把『巷仔內』農產分享給『巷子內』的消費者！」，蘇漢茂說，壽元村古名「巷仔內」，當初他不灑農藥、肥料也不除草，基本上無為而治的農作現在豐收，驗證「巷仔內」是塊寶地，全家吃的都是土生土長無毒食物，好東西豐收，「虧本也要分享！」

善心疑似也獲上天回報，蘇漢茂擁有1株高逾4公尺的木瓜樹，在颱風多易吹倒樹的屏東實屬難得，碩大果實很難想像是自從未灑肥料的樹長出，現在他得爬梯上去割果實，再交由蘇泳澤到菜市場販賣；蘇漢茂笑說，無毒木瓜肉質綿密甜度剛剛好，不少買菜的鄉里，都稱蘇泳澤的嘴巴越來越甜，銷售技術一流，讓泳澤和社會保持互動就比較不會退化。