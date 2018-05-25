墾丁驚見海龜斷頭 保育類動物母湯刣啦！

墾丁驚見落難海龜斷頭。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-05-25 23:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕誰這麼殘忍！一名資深潛水教練24日在墾丁國家公園佳樂水海域潛水時，意外在水底發現一顆切口平整的海龜頭，忍痛拍下悲傷畫面後，也抨擊「表示還有人在吃海龜！」引發潛水界一片嘩然。

疑似卡住漁網 為解開遭割頭

林務局水生生物收容中心則分析，這應該是海龜卡住漁網，為了解開網子而割斷海龜頭，行為相當殘忍，呼籲漁民能「捨網救龜」，留海龜一條生路！

潛水教練懷疑 還有人吃海龜

「凶殺案案發現場佳樂水，好心痛。」資深潛水教練蔡永春說，當天在佳樂水周邊海域潛水觀察，在水深15公尺處，意外發現還算「新鮮」的海龜頭，斷面極像是被銳器割斷，這樣的狀態，似乎「表示還是有人在吃海龜」。

海龜頭照片經潛水愛好者轉貼到國際潛水社團，引發各界強力譴責，貼文中提到，「海龜、蝠魟及鯊魚，在潛水觀光中價值數百萬美元，能帶動當地觀光行業興盛，但台灣人從做出如此可恥的行為，大家都應該向墾丁執法單位舉發這些事。」

有潛水愛好者透露，曾聽聞漁民海上撈到海龜會捕殺，在海上肢解，把頭和殼丟棄，只帶海龜肉回港，海巡單位根本無法辨認，但非「內行人」無法在餐廳吃到海龜肉，大多是私下流通的違禁品，海龜雖是保育類動物，「野保法」卻絲毫使不上力。

水生生物收容中心獸醫李宗賢說，海龜遭漁網纏住的事件時有所聞，但遭近海漁網纏住的海龜，因為網具較便宜，漁民大都會放棄漁網，但拖網漁船的網具價格高昂，誤纏海龜時，為了保全網具通常會砍下海龜纏網的四肢，懷疑這個海龜頭應是遭外海網具纏上，而被砍下，呼籲漁民，網子纏上海龜時，能花些時間解開，放這些海龜一條生路。

勸說捨網救龜 應給補助鼓勵

「政府可研究『捨網救龜』的補助方式！」另名海洋學者建議，漁船上網具價格高昂，動輒數十萬，割壞網子救出海龜可能只有「獎狀一張」，在大海四下無人、「野保法」管不到情況下，砍下纏網海龜的四肢、頭部，不能全怪漁民，政府或許可以採補助方式，為海龜留一條生路。

根據「野保法」規定，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。