南部水情吃緊 牡丹水庫還能撐2個月以上

牡丹水庫水位低，但南水局要大家別擔心。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-25 21:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南部地區水情吃緊，曾文水庫蓄水率更創下10年新低，台南在5月24日起進入第一階段限水，多數水庫蓄水量不到6成，旅遊旺季將至，恆春半島業者擔心限水影響觀光，南水局則強調，屏東仍是「藍燈（水情正常）」，正常供水2個月以上沒問題。

全台從去年中起平均雨量偏少，南部地區水情愈加吃緊，水利署宣布台南及澎湖提高水情警戒等級，從「水情稍緊」綠燈，調整成「一階限水」黃燈，氣候炎熱的屏南地區，因為只依靠牡丹水庫供水，引發不少居民擔心供水問題。

根據南水局資料，屏南地區目前仍屬「水情正常」的藍燈，牡丹水庫目前蓄水量35％，有效水量約934萬噸，水庫水位約125.5公尺，以一天10萬噸供水計算，足可供應2個月以上。

「屏南去年降雨正常，水情相對平穩。」南水局副局長簡振源指出，去年8月至今的降雨約1600毫米左右，與歷年平均1580甚大，樂觀預估屏南地區在汛期來臨前供水都沒有太大問題。

雖然屏南地區不致於有限水危機，但簡振源提醒，近年氣候變化難以預料，無法預判雨季是否準時來臨，仍呼籲民眾節約用水，共同面對全台限水危機。