明天晴朗炎熱最高溫飆37度 16縣市紫外線「危險級」

明全台高溫炎熱，紫外線指數強，提醒民眾須注意防曬。（記者朱沛雄攝）

2018-05-25 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕明（26）日天氣晴朗炎熱，各地高溫普遍在33度以上，中午紫外線易達危險級，須注意防曬、補水。各地山區將有午後雷陣雨發生，西南部沿海地區則在清晨時有零星短暫陣雨。

據《中央氣象局》預報，溫度方面，明日依舊天氣晴朗、高溫炎熱，西半部高溫約35、36度，東半部高溫33至35度，且台東地區有焚風發生機率。而全台最高溫落在大臺北地區及花東縱谷，可能飆至37度。各地中午前後紫外線指數容易達到過量或危險等級，請民眾記得多補充水分及做好防曬工作。

降雨方面，受到偏南風帶進水氣影響，清晨東半部及西南部沿海有零星短暫陣雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨。據《天氣風險》指出，下週一、二開始將有滯留鋒面接近台灣附近，預計滯留到下週四，但這波鋒面水氣量不夠豐沛，結構上不算是典型梅雨鋒面，不過仍會在台灣附近帶來些水氣，陣雨機率增加，只是還不夠紓解乾渴的水庫。

紫外線方面，明天熱辣的太陽高照，全台紫外線指數大部分都達到危險級的紫色警示，只有大台北地區、台中市、嘉義市及連江縣在稍輕一級的過量級紅色警示。提醒民眾出門的防曬準備要做足，否則容易曬傷。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖及金門為「普通」等級；花東及澎湖地區則為「良好」等級。