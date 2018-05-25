好心收留女友同住還給零用錢 她竟帶回2老外無套床戰…

2018-05-25 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在匿名臉書PO文求救，指自己的女友聲稱繳不起房租，搬到他家與他一起住，不料住一起後才發現女友衛生習慣很差，女友更被他抓包，竟帶兩名老外到住處一起嘿咻，而且還都沒戴保險套，讓他苦惱該如何處理，有網友看到直言，「直接叫她滾了啊，佛系男友嗎？」

近日有網友在《靠北女友》PO文抱怨，交往兩年的女友先前辭職說想換跑道，還說繳不起房租，搬進他家和他一起住，原本以為沒關係的原PO，住一起後才發現，女友衛生習慣很差，衣服不洗、垃圾不丟，而且跟他要了每個月2萬5，說要幫忙整理家裡跟做菜，但實際上，原PO幾乎還是都買飯回家吃，而女友也始終沒有再去找工作。

原PO更指控，近幾個月發現，女友開始會晚歸及喝酒，床上還出現奇怪的香水味，近日他偶然在中午回家拿工作文件，不料進門後目擊，女友與兩名老外在打砲，還都沒戴保險套，3人被發現後，女友開始尖叫及哭訴說不會有下次，兩名老外穿上衣服趕緊走掉。原PO則是拿了文件後就離開，並對女友說，工作回來再說。不過原PO表示實在不願意面對此事，詢問網友該如何處理。

該文PO出後引發網友群情激憤，紛紛表示應該直接放生這名女子，留言批「玩好大，還一次2個，髒掉了她」、「這種破麻可以滾了」、「叫她滾出你家，分手」，也有網友提醒原PO「先去驗個血吧～老是喝酒壓壓驚也不是辦法啊」，還有網友聲稱「這麼離譜的女友，你家地址給我，我去勸勸她」、「連沒帶保險套都看的到，那你真觀察入微啊」。對於原PO說發文當下人還在酒吧不知如何是好，網友則罵「白痴哦，自已的家不回去，要送她跟二個老外當砲房嗎？」