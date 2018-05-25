政院客委會推廣客庄旅行 兄弟象合辦「浪漫開球日」

2018-05-25 22:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院客委會推廣浪漫客平台及客家桐花祭，與工研院、中信兄弟攜手合作，今晚在台中洲際棒球場舉辦「浪漫開球日活動」，期望透過客家文化與運動賽事跨界合作，吸引民眾前往客庄賞桐花。

今晚活動，行政院客委會邀請新社、石岡、東勢等6所學校棒球隊共 300 餘位球員一同出席，現場佈置由日本知名插畫家太田千春繪製的多隻浪漫 Q 將的卡通立牌，吸引球迷打卡駐留。

客委會主委李永得說，客委會為推廣全台客庄旅行，以觀光旅遊新模式建構「浪漫客」APP，透過整合食、宿、遊、購、行的旅遊元素，讓遊客可以透過 APP 選擇自己喜歡的景點，前往客庄體驗人文風情與特色美食，享受品味客庄特有的獨特浪漫。

台中市副市長林依瑩說，為帶動山城全面發展，市府呼應中央浪漫台三線政策，將客家政策列為施政重點，台中也是浪漫台三線南口，中央推出「浪漫客」APP，民眾可透過APP，發覺台中客家文化之美。

主辦單位為鼓勵下載「浪漫客 APP」，提供 2000 份浪漫貓下載禮及中信兄弟特別提供「兄弟球星簽名球」、「球團應援商品」等多項浪漫抽獎禮，讓球迷一同遊客庄，相關活動可至「浪漫客」平台網站（http://romantichakka.com）查詢，或下載「浪漫客」APP。