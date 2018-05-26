新一代展4大變革 推企業交流學子收穫多

2018-05-26 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕設計學子們熟悉的新一代展在世貿開展，今年展覽主題為「翻」，強調出今年展場的4項變革，主打更多產學交流，回報同學們辛苦設計的心血。

第一，是展出第一天的「企業日」，邀請上千家企業廠商，參觀學生們的作品，並在先前公告的金典新秀入圍作品中，票選出各類獎項。學生能把握機會交流，用企業的專業看法，給自己往後設計增添助力。

再來，往年展場規劃以學校分展區，有如各大學設計系畢業展大匯集，有著推銷學校的嫌疑，好作品缺乏關注度。今年改以設計類別進行分流規劃，分為服裝時尚、空間建築、產品工藝、視覺傳達、數位多媒體、跨領域整合，共六區，雖然同所學校被劃分在多個區域展覽，規模變小，但反而方便參觀者掌握想看的類別。

今年同樣掀起話題的是「場租學生完全免付」，令許多已畢業學長姐相當羨慕。文化部首次與經濟部工業局合作，將世貿場租分攤，讓學生能將經費投入在作品中。

最後，今年也建構線上展覽平台，給不能現場參展的作品更多曝光機會。同時展場方面，開放使用悠遊卡進入，不用再大排長龍等待入場，場內走道也加寬，並設休憩區域讓民眾逛展更人性。

新一代展從5/25（五）展到5/28（一），十點開放進場，有空來世貿支持同學們的創意新血吧！