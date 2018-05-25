環島、出國比賽拚圓夢！ 六甲國中生開賣自製披薩

六甲國中「假日學院」今天下午「開舉」，學生叫賣自製披薩，做為學生圓夢經費。（記者楊金城攝）

2018-05-25 21:29

〔記者楊金城／台南報導〕六甲國中「假日學院」今天下午「開學」，學生利用週五、週六、週日開賣自製披薩，所得資助學生圓夢基金。

暑假期間，三年級學生將環島壯遊，學校武術隊8月將到中國移地訓練和比賽，學校排球隊8月也將出國比賽，為了籌措學生出國、環島旅費，烘焙社、數理人文社團和武術隊、球隊學生製作披薩販售，週五晚上在麻豆夜市、週六和週日在校門口賣披薩，今天下午校內首賣，就賣了100份！

「除了賣披薩、手工餅乾，未來假日學院還會賣陶藝、雷射雕刻等文創品。」校長黃添勇說，六甲國中在教育局支持下，結合學校食品、木工與陶藝教室設備，開設假日技藝教育特色課程，開發食品和文創商品，同時結合商業職群課程進販售，所得做為學生圓夢基金。

黃添勇說，假日學院讓學生技職課程學以致用，也希望讓孩子在付出中知道父母親賺錢的辛苦，更重要的是增加學生生活體驗，今天30多位學生忙了一個下午，製作100份披薩，扣掉成本，可能只剩下幾千元。但這樣的模式持續下去，或許可多培養一位未來作大事業的孩子。

學生自製披薩。（記者楊金城攝）