保健》打籃球愛注意！「跳躍者膝」上身 恐韌帶斷裂開刀

2018-05-25 20:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕青少年愛打籃球，常見運動傷害髕骨肌腱發炎，俗稱「跳躍膝」、「跳躍者膝」，嚴重恐韌帶斷裂得開刀！王姓高中校隊籃球選手長期打球，曲膝跳躍，膝蓋使用過度，造成髕骨肌腱發炎跛行，若不治療休息，會慢性發炎，影響發育。

台新醫院骨科醫師詹佳翰說，髕骨是一般人說的膝蓋骨，呈現倒三角形，位於大腿骨與小腿骨中間可移動的小骨頭，髕骨肌腱在跳躍時強力收縮，承受很大的壓力，如果反覆跳躍、使用過度容易發炎，嚴重會韌帶斷裂。

詹佳翰說，王姓高中生天天練球超過5小時，打球長期跳躍，造成左側髕骨肌腱發炎、疼痛，就診吃止痛消炎藥，仍持續練習，結果右膝也發作，影響表現，直到賽季結束，才跛行就醫，今年寒假休息1、2個月後就好轉，雙膝不再疼痛。

現在王同學打球時戴護具，平時也聽從醫師指示，做大腿前側的股四頭肌和大腿後側肌群運動保健，強化大腿肌肉，減輕膝蓋負擔，又能馳騁球場。

詹佳翰說，經常性的跳躍動作，容易髕骨肌腱發炎，引起疼痛，跑步或跳躍後更加痛，嚴重時連坐著不動都會痛，如果沒有接受治療或充分休息，嚴重會肌腱靱帶斷裂，像NBA籃球明星林書豪一樣，而且髕骨肌腱反覆發炎，變成慢性發炎，在成長期也會影響身心發育，未來關節活動強度受損，得不償失。

詹佳翰建議，避免運動傷害，運動前要熱身，慢跑、拉筋各5分鐘，讓肌肉伸展、柔軟，運動時不要勉強、不做危險動作，運動後冰敷、熱敷，放鬆痠痛的肌肉，平時做股四頭肌運動，腿伸直抬腳，離地支撐3秒後做20至30下，雙腿各做2、3次；大腿後側肌群運動則是扶牆，後腳伸直離地撐5秒，次數與股四肌運動相同。