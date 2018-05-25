看見立法院「椅子飛來飛去」 《島耕作》作者來台取材

日本知名漫畫家、《島耕作》系列作者弘兼憲史，今天（25日）在東吳大學演講，暢談漫畫創作。（中央社）

2018-05-25 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名漫畫家、《島耕作》系列作者弘兼憲史，今天（25日）在東吳大學演講，暢談漫畫創作。提到新作中將出現的「台灣篇」故事，弘兼憲史笑說，雖然知道台灣的政治比較「激烈」一點，但漫畫內容希望能呈現台灣政治家認真的一面。

綜合媒體報導，弘兼憲史提到，在東京的時候不時聽說台灣的事，甚至看過台灣立法院「椅子飛來飛去」的畫面，讓他印象深刻，不過類似的情形其實日本也會有。弘兼憲史說，在新作中想要多多描寫台灣政治家認真的一面，展現台灣的政治風景。

現年71歲的弘兼憲史，1983年開始創作「島耕作」系列，讓主角島耕作的年紀與作者同步成長，一路在商場、政治界中打滾，也在女人之間周旋，如今故事中的島耕作也已經71歲，成為企業董事長。系列作品全球銷售突破4000萬冊。

弘兼憲史提到，自己現在還是每天工作14個小時，雖然體力大不如前，還是持續努力創作，甚至一直在構想新的題材，其中一則是關於800年前日本鎌倉時代佛像雕刻師「運慶和快慶」的故事。他也提到，自己想要一路畫到100歲，就算生病住院，也會在出院以後接著畫《住院島耕作》、《出院島耕作》等。