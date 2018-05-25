600名高齡長者寫自傳書 分享寶貴人生經驗

2018-05-25 19:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕高齡長輩的人生，可以帶給我們甚麼樣的啟示？由社團法人台灣高齡化政策暨產業發展協會與中嘉集團所舉辦，「從前從前精采人生獎」今進行頒獎典禮，本次活動吸引全台超過600位高齡長輩撰寫屬於自己的「從前從前」自傳書，有的長輩文采不凡、有的以繪圖呈現、有的很會使用數材及照片做裝飾，均發揮十足創意，其中更有許多從人生經歷中淬煉出來的金玉良言。

「從前從前精采人生獎」由現年64歲的王鳳蓮女士獲得第1名，她是聽障人士，其作品圖文並茂，不僅用心以工整的字體把自己一點一滴寫得很詳細，還搭配許多手繪插圖及裝飾素材，被評審評為「看到第一眼就認為會得第一的作品」、「只要在細節弄得更完善，就具有1本出版品的水準」，今天她獲得把自傳變成1部為電影的大獎鼓勵。

王鳳蓮回憶，自己因為是聽障，從小就受到歧視，有些人會認為「幹嘛跟她講話」，「反正她也沒在聽」，甚至在求學時，她還曾因沒聽到老師問問題，而被丟粉筆，這些都加深了自卑心態。

不過這些缺陷在真愛面前，一切都顯得微不足道，王鳳蓮說，當年她跟老公認識，論及婚嫁，她只問老公1句「我有這樣的缺陷，你會願意跟我結婚嗎？」老公毫不考慮的答應，認為這不是問題，她非常感動。昨頒獎典禮她老公還特別準備1束鮮花，帶著孫女前來獻花，恩愛之情羨煞旁人。

王鳳蓮也是一個好學的人，從不放棄任何學習機會，也自己練習畫畫，心中遺憾是沒有機會唸大學，而人生的最大轉捩點是嫁入夫家後，透過生活中的學習，終於慢慢跳脫聽障的自卑，感受到人生的美好。

該獎項第2名由73歲的林平滿女士獲得，她年輕時因為工作有機會走遍許多國家，為了換方式暢遊世界各國，她沒有汽車駕照，卻特別考了國際遊艇執照。她表示，寫自傳領悟到原來自己的人生這麼美好，決定在老年仍然要邁步走出去。

至於第3名由87歲朱希平女士獲得，這次的活動她女兒也一同參賽，而且一起入圍最後21名決選，傳為美談。朱希平母女攜手活躍老年生活，不但一起寫自傳一起唱歌、跳舞，也常常一起做公益，實現了活躍老化快樂共老的美好願景，而不是老人照顧老人的長照負擔。