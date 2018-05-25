泰航與文華東方合作 6月起推米其林星級飛機餐

2018-05-25 20:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕泰國航空將與台北文華東方酒店合作，由行政主廚亞當˙坦納（Adam Tanner）領軍，匯集米其林一星餐廳雅閣主廚謝文，與米其林推薦餐廳Bencotto廚藝團隊，6月1日起8月31日，於台北往返曼谷的指定航班商務艙，推出6套中、西式米其林星級的空中佳餚。

泰航台灣區總經理吉偉成（Wit Kitchathorn）表示，泰航成立至今已58年，從開航第1年就有飛航台灣；目前每日有3班由台北直飛曼谷，還有1班由泰航子公司－泰國微笑航空，由高雄直飛曼谷。這次與文華東方合作推出機上米其林星級餐點，雖然機上餐吃起來都會與餐廳有所不同，但透過主廚與團隊巧手，就是要讓旅客品嘗最道地佳餚。

6月1日至8月31日，旅客搭乘泰航下午2點5分台北起飛的TG633航班，及晚間8點10分台北起飛的TG635航班商務艙，就可品嘗到中、西式米其林星級餐點。泰航表示，每個月會可品嘗到2套，隔月就會再換下2套，讓常往返泰國旅客，可以品嘗各式不同米其林餐點。

亞當˙坦納表示，機上餐點如何克服採複熱方式加熱，及高空味覺較遲鈍問題，團隊採調味較重的方式，經過多次測試，終於找到最合適的口味。泰航米其林星級餐點，包含選用日本鹿兒島豬的「爐烤鹿兒島襯白菜佐地瓜泥」，Bencotto招牌菜餚「家傳千層茄子」，雅閣招牌菜「蔥香海斑柳」、「糖醋咕咾肉」、「潮州鹵水拼盤」等。