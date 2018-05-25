不易買到節能冷氣！ 家電官網39％未標示「年耗電量」

2018-05-25 18:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕消費者文教基金會說，台灣每台冷氣平均一年開1200小時，能源效率等級1和5的冷氣，一年耗電量至少相差475度，電費相差1600多元。為瞭解市售冷氣機的能源效率標章的級數分布，消基會5月上旬檢視各大家電企業官網所示冷氣機商品，發現冷氣能效標示有39％未標示「年耗電量」；且展售5級能效冷氣多過1、2級，讓消費者比較選購時，不易買到節能冷氣機。

消基會說，檢視消費者經常會選購的家電官網，例如燦坤、家樂福、YAHOO、全國電子和大同3C等，燦坤官網設計得很完整，網頁也完整公告「能源管理法」所規定的標示項目CSPF、冷房能力、年耗電量及能效等級，只可惜忽略標示部分LG冷氣年耗電量。「家樂福」官網上的多款未標示年耗電量，對消費者來說，不方便比較選購。全國電子官網資料較不完整，多未標示年耗電量的比較基礎，富士通4款沒有標示能效標章的等級、額定總冷氣能力和年耗電量等。大同3C則全部推出省電第一級能效商品，很有企業責任，但缺乏「年總耗電量」的標示，讓消費者在比較時，缺乏最重要的比較資訊。

消基會說，違反「能源管理法」第14條規定，未標示能源耗用量及其效率或陳列、銷售未依法標示使用能源設備者，依同法第21條規定，主管機關應通知限期改善；屆期不改善者，可處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並再限期改善。

細看調查的家電官網，第1、2級能效標章的冷氣商品，或許是因為價格較高，不容易展示在賣場的明顯處；也或許要趕緊促銷第5級能效商品，以免損失，因此，在市面上看到的商品，以第5級商品居多。消基會也觀察到DM上或網頁上的第5級能效標章，冷氣機多於第1、2級者。

為鼓勵民眾選購較節能家電，能源局原規劃邀請20多家國產家電製造廠及代理商開會，研商消費者購買符合一級CSPF能效變頻冷氣機及冰箱，給予節能家電補助方向及策略，但又臨時以尚未接獲行政院公文為由，延後招開節能家電補助說明會。消基會建議政府，儘速實施補貼政策，以達全民節能之效。

對於消費者選購冷氣、冰箱，建議以「能源效率等級越低越好」、「每年耗電量越小越好」、「CSPF值越高越好」為選購依據，不一定找廣告量大的品牌，不妨多找幾個有第1、2級能效標章冷氣品牌的一起比較。詳細調查結果，民眾可上消基會網站 查詢。