「鋼土膠帶」！ 國中生赴法國參加發明展奪獎

2018-05-25 18:27

〔記者許倬勛／桃園報導〕台灣之光！桃園市私立有得雙語中小學國中部，遠赴法國參加歷史逾百年的巴黎雷平國際發明展，國中部張博堯以「鋼土膠帶」、王教倫「輕鬆換魚缸」、謝長融及蔡鎔宇「光電環保蠟燭」，以參展最年輕團隊之姿，獲得「法國發明人和製造商協會獎」殊榮。

張博堯搬家時，注意到屋內水管有漏水問題，但光用膠帶太不牢靠，他開始思索加入哪些化學物質可強化，歷經數次改良，發現以氫氧化脂、碳酸鈣、丙酮、硬化劑等做出的黏著劑效果最好，成為他心目中的「鋼土膠帶」。

王教倫則利用大氣壓力等物理原理，設計了「輕鬆換魚缸」，先在魚缸加裝排水管，利用大氣壓力、虹吸等物理原理，想要換水時，就將裝滿清水的密閉容器鎖上換水口後，旋開密閉容器的蓋子，清水就會注入魚缸，魚缸中的髒水就會透過排水管排出，方便省時，又不會弄髒手。

另一件作品「光電環保蠟燭」，則是以光照取代傳統蠟燭的性能，並在透光的塑膠容器內置入太陽能板，當電流通過或日照時，會產生燭火搖曳的效果，謝長融說，光電蠟燭製作得輕巧，還可利用手機的「手電筒」功能，安置在機身後讓它發光。

率隊參賽的老師程官賢說，雷平國際發明展歷史悠久，其中不乏影響人類歷史的作品，例如原子筆就是在這個發明展出現。

程官賢說，3項作品都是學生費時、絞盡腦汁的心血之作，在法國展場頗受國外代理商青睞，其中，更有消防設備業者看好「鋼土膠帶」可用於救災現場，加入氫氧化脂、碳酸鈣、丙酮等劑的膠帶，能在數十秒內強化木板、塑料等材質強度，也能將破損的器具黏合、牢靠，他透露，已有業者提出合作申請，研討產製的可行性。