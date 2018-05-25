日本推動國際教育旅行 台生免費機票、食宿名額加碼

2018-05-25 17:48

［記者黃旭磊／高雄報導］日本鼓勵台灣學生赴日交流，將免費機票、住宿名額增至24人，鼓勵學生體驗大和文化。

日本山梨縣、三重縣、埼玉縣、宮城縣代表，及韓國觀光公社、韓國教育旅行協會、全羅北道觀光協會全羅北道觀光行銷綜合支援中心相關人員，今天（25日）到高雄女中參加「2018年推動國際教育旅行實務研習」，與市區89校、近百名教師分享經驗，高雄市教育局長范巽綠鼓勵師生到世界教朋友。

日本交流協會高雄事務所長中郡錦藏說，去年提供15名台灣高中職生名額赴日留學，機票、食宿完全免費，非常受到學子歡迎，今年將名額增加到24人，讓更多台生了解日本教育與文化。

台北駐日經濟文化代表處數據指出，2003年度從日本到台灣訪問的高中僅9校，2016年度增加到322校，增加36倍，而從台灣到日本訪問的高中數量，也從9校大幅增加到260校，顯見台日學生頻繁交流。

范巽綠於會中頒贈感謝狀給日韓代表，而國際教育旅行聯盟核心小組教師陳信華，主講「國際教育旅行的學思達」專題講座，日韓代表也分享各縣教育旅行配套規劃、學校課程及寄宿家庭安排情形。

高雄市教育局統計，出國師生人數增加，106年出訪學生共有1274人，來訪高雄的國外學生則有1728人，而含線上視訊交流，計有119校、712名教師及19162名學生參加。