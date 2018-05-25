癌患飲食要少糖少鹽好油 治療期、調養期策略不同

營養師表示，癌患可大量攝取多元多色蔬果，以及優質蛋白質等。（記者林惠琴攝）

2018-05-25 17:20

〔記者林惠琴／台北報導〕根據2015年癌症登記報告，一年新增罹癌患者10萬5156人，較前一年增加2009人，衛福部預估人口老化等因素，癌症發生人數將持續上升。營養師表示，癌患飲食要少糖、少鹽、好油，但治療期以避免營養不良、恢復調養期以營養均衡為主，是抗癌關鍵之一。

彰化基督教醫院體系國際營養事業執行長林佳青表示，癌症治療期飲食以預防或矯正營養缺陷為主，可先檢視有無營養不良，若短期體重流失、飲食形態改變，或是出現噁心、嘔吐、便秘、腹瀉、口腔炎、黏膜炎、味覺改變或喪失等影響進食症狀，或是活動減少、需更多時間臥床，均可能是營養不足跡象。

林佳青指出，在這個時期，患者較沒有胃口，以能吃下東西為先，建議依其容易接受的選擇做調整，即使病人想吃食物與健康飲食建議完全不同，例如帶點肥肉的滷肉，也可適量提供。

至於恢復調養期的飲食，林佳青說明，有些民眾認為癌患飲食要少糖、少鹽、少油，但應是少糖、少鹽、好油，選擇健康的植物油，像是冷壓初榨橄欖油、芥花籽油、苦茶油、酪梨油、葵花籽油等，可能有助改善身體發炎情況，同時注意營養均衡，主食可選擇全穀類，蛋白質以豆類、堅果、魚肉、雞肉為主，並且大量攝取多元多色蔬果，但台灣水果太甜、糖分多，蔬菜要多於水果，也不宜飲用含糖飲料。

彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥今也分享自己2014年確診肺腺癌以來的飲食，減少碳水化合物、過甜水果、甜食，補充多樣多量蔬菜、菇類、藻類與納豆、味噌湯、泡菜等含益生菌食物，以及好的油脂等。