校長請喝珍奶 苗商考取3張以上證照學生增3成

國立苗栗高商去年的三年級學生，個人考取3張以上乙、丙級證照或通過英檢中級以上有186人次，今年成長至241人次，校長張金華表揚請喝珍珠奶茶。（苗栗高商提供）

2018-05-25 16:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕技職教育，證照考試是學生學習成效試驗，國立苗栗高商去年的三年級學生，個人考取3張以上乙、丙級證照或通過英檢中級以上有186人次，今年成長至241人次；學生們笑說，因為可以喝到校長請的珍珠奶茶！

其中，資料處理科學生張珈榕是新住民之子，她考取乙、丙級及office應用軟體證書共計11張，是學校今年的「證照達人」！珈榕正準備參與四技二專推薦甄選，希望能夠錄取資訊工程或者跟程式語言相關的科系。

張珈榕的哥哥也是就讀苗商資處科，自己對程式語言的學習有興趣，於是跟隨哥哥腳步，雖然國中會考成績不理想，但她到了苗商之後，學習興趣與熱情被激發，成績維持在班上前三名，學業及體能各項表現都相當優異。

校長張金華於去年起表揚考取3張以上證照的高三學生，還請學生喝珍奶，結果，學弟妹們深受激勵，今年接受表揚的有241人次，較去年186人次成長幅度近3成。學生們虧：「因為可以喝到校長請的珍奶！」

對此，張金華笑說，「請這些學生喝珍奶，有激勵作用，非常值得。」他還說，這幾年來，發現學生學習意願有明顯的進步，愈來愈多學生願意花時間，積極努力考取專業證照，不管未來是否會用到工作上，至少可以代表在高職這段學習生活過程中，人生非常充實愉快。

苗商實習處主任藍曉鳳說，擁有多張證照，在師長看來，學生能在有限的課程節數裡，充分理解課程內容，進而督促自己努力學習，盡力考取專業證照，是一件非常了不起的事，是值得嘉勉的好事。