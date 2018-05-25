徵人「薪」酸不到22Ｋ？ 水利會闢謠稱被中傷

臉書爆料公社流傳水利會徵人訊息，惟給薪過低引發議論，甚至有在地民眾自嘲水里竟是因低薪紅了。（記者劉濱銓翻攝）

2018-05-25 17:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前臉書社團爆料公社流傳雲林農田水利會水里工作站招募臨時人員，惟給薪18至20Ｋ，引發網友轉貼熱議，就連水里民眾最近也在臉書自嘲稱「想不到我們水里是低薪紅了」。對此，水里工作站回應，已經1年未招募人員，就算是臨時人員，給薪也超過22Ｋ，恐是得罪人才遭到造謠流言。

臉書流傳的是1張Ａ4紙印著徵人訊息，內容為雲林農田水利會水里工作站徵臨時人員，薪資待遇大專畢為2萬元，高中職畢為1萬8000元，訊息一出引發網友熱議，並批評「為什麼公家單位可以帶頭給低於22Ｋ？」，連南投在地水里人得知訊息，也在臉書回應低薪，意外引發討論。

惟水里工作站表示，該公告並非出自該工作站，且正式徵人訊息都會加蓋官防，並會張貼在機關門口，不會像網路流傳的照片那般草率，況且該站已1年未召募任何人員，推測恐是近期有得罪人，才會招致流言，籲請外界不要誤會。

臉書爆料公社流傳水利會徵人訊息，惟給薪過低引發議論，但遭水里工作站駁斥。（記者劉濱銓翻攝）