經過7年努力 崙背南陽社區長青食堂揭牌

經過7年努力，崙背南陽社區長青食堂今天啟用。（記者詹士弘翻攝）

2018-05-25 16:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林第48間長青食堂─崙背南陽社區長青食堂今天揭牌啟用！縣長李進勇前往食堂與長輩們同桌共餐、話家常；南陽社區發展協會理事長李國平感謝各界的支持，讓長青食堂得以正式營運，長者能擁有完善餐點食用，希望各界未來繼續支持，讓長青食堂永久經營。

李進勇表示，雲林縣是全國老化第二高的縣市，為照顧長者，縣府落實「一鄉鎮一長青食堂」政策，籌備多時的崙背南陽社區長青食堂今天揭牌，成為縣內第48處長青食堂，除縣府補助40餘萬元外，更要感謝社區、在地企業及80多名志工大力贊助與投入，讓長輩有動機走出家門，飽餐一頓之外，更建立人際交流，更藉由飯前、飯後的娛樂活動，讓長者們吃得平安、過得開心。

崙背南陽社區長青食堂位於崙背鄉三村聯合活動中心，由崙背鄉民代表李居安向當時的縣長蘇治芬爭取廚房建設並獲支持，由立委劉建國邀集公益企業出資贊助內部設備，在廚房建築期間歷經社區發展協會改選問題，經由鄉長李永茂協調後，由南陽社區發展協會承接相關業務。

劉建國表示，長青食堂採「在地人照顧在地人」、「老人相互扶持」的精神辦理，讓社區老人及身心障礙者得以有個完善用餐場所；李居安也說，7年來的努力今天終於有成果，對崙背長者照顧跨出一小步，未來希望能拓展到全鄉。