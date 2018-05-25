不畏肌肉萎縮樂觀當志工 宜商吳宗翰獲總統教育獎

2018-05-25 17:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］「呼吸一點也不難！」宜蘭高商資料處理科3年級的吳宗翰，小2時突然罹患肌肉萎縮症，全身只剩雙手可以靈活運動，僅靠輪椅代步，但他不畏病魔，不但積極考取證照，還勇於接觸陌生人、當志工，很自然的校內師生打成一片，成為風雲人物，用力呼吸的他，獲得今年的總統教育獎，7月6日要到台北圓山飯店接受表揚。

18歲的吳宗翰，父母開設日本料理店，從小身體健康，能與一般的孩子一樣跑跳，小2時有天突然昏倒，住進加護病房，被診斷出罹患肌肉萎縮症，全身只剩下手能靈活活動，呼吸也越來越困難，但他沒有被病魔打倒，反而更樂觀的面對不能由自己決定的命運。

吳宗翰沒有因為自己與他人不同，就感到自卑，反而積極與陌生人互動，總是願意主動開口說「你好我是吳宗翰！」，增加親切感來認識新朋友，與學校的師生也常打成一片，與同學一起登山、參加跳啦啦舞及歌唱比賽，都難不倒他，是校內的風雲人問。

他雖然學習比別人慢，但非常積習、認真，高2就考取2張會計與電腦相關丙級技術士證照，平日也會到陽明大學附設醫院工讀、當志工，向其他罕見病友分享自己的故事，鼓勵他人積極面對人生，因此獲得今年總統教育獎表揚，是縣內唯一的獲獎者。

「呼吸一點也不難！」吳宗翰說，他身後有家人、朋友在支持他，不管要爬山、跳啦啦或當志工，都有人願意協助，就算身體不方便，但還是能與一般人一樣參加各式校園活動，他不覺得自己與其他人有什麼不同。

「要一直把快樂分享給其他的人！」吳宗翰指出，擔任志工時，常常與別人分享自己的生活趣事，希望藉由這些事情，讓其他罕見病友變得開朗，他每天睜開眼，就是想過好全新每一天，不會想太多，這是他開朗的主因。

吳宗翰說，能夠獲獎是因為有家人與朋友的幫助，所以他也要繼續幫助別人，做更多自己原本做不到的事，畢業後會先讀空中大學，再到醫院當志工、做文書工作，把快樂分享給多人。