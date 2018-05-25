88歲阿公重回大廟教室 細數台江百年教育史

社大台江分校表示，廟宇曾是進行識字教育的重要地方。（記者邱灝唐攝）

2018-05-25 16:29

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市安南區海東國小明年喜迎建校1百年，校方也特別邀請「大學長」、現年88歲的程丁有，向學弟妹們分享當年求學過程，由於當年恰好處在政權變動的時候，這也讓他的求學歷史變成地方教育史的縮影。

海東國小明年將屆滿1百年，為了細數這1世紀走過的痕跡，因此與社大台江分校合作整理期間的教育故事，讓更多市民了解鄉土的文化故事，更找到一位現年88歲的阿公程丁有，邀請到海尾朝皇宮分享其求學歷史。

程丁有回憶，當年就讀國小時因教室數量不足，曾於1941年轉到海尾朝皇宮上學，這次能夠重回舊地感到相當興奮；他表示，他從小在十二佃長大，就讀於媽祖宮公學校（海東國小前身），天還沒亮就要出發前往約4公里遠的海尾朝皇宮，不過他這樣還算幸福，安南區在日治時期直到大正五年（1916年）才有公學校，在地學子只能往東邊的永康公學校、西邊的安平公學校、北邊的蕭壠（佳里舊名）公學校就讀，距離更是遙遠，所以那時也不覺得辛苦，反而很感激。

社大台江分校則說，在日治時期引進現代教育制度之前，廟宇除了是敬神、討論公共事務的地方之外，更是許多子弟進行識字教育的地方，所以當時才會借用朝皇宮當作教室，而他們正在進行的「大廟興學」，也正是要找回傳統文化，讓廟宇再度成為知識與文化交流的中心，為復興台江文化且傳統教育盡一份心力。