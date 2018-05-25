國際失蹤兒童日 兒福聯盟籲大眾預防孩子失蹤

家長向孩子說明失蹤兒問題，教導孩子自保。（記者張軒哲攝）

2018-05-25 16:21

〔記者張軒哲／台中報導〕今日是國際失蹤兒童日，兒福聯盟於麗寶樂園度假區舉行闖關活動，邀家長分享家中寶貝曾經走失的驚魂記，提醒家長如何預防孩子失蹤，教導孩子自我保護。另外，月底前天空之夢摩天輪設計「 Missing Children’s Day、孩童側臉及愛心剪影」燈光秀，每天會免費打燈，希望透過轉動天空之夢的同時，也能轉動每位失蹤兒回家的希望。

兒福聯盟自1992年起在台提供失蹤兒少的協尋服務，陪伴面臨子女失蹤的家庭，提供公開協尋的資源，並持續在台倡導預防兒少失蹤的觀念及協尋工作的重要性。至107年4月底止，共服務了1967位兒童少年及其家庭，當中仍有158位失蹤兒至今尚未尋獲。當孩子失蹤的時間愈長，愈不容易尋回，其中有近八成的孩子失蹤已達5年以上。

今日活動由彰化縣文德國小學童，帶來氣勢磅礡的十鼓表演將開序幕，文德國小校長李政穎表示，學校扮演保護與教育學生的重要角色，透過課程教導學生懂得如何自我保護、拒絕不懷好意的陌生人。每回戶外教學，教師也全體動員，才能讓孩子平安返家。

另外，支持本次公益活動的麗寶樂園副總經理王永豪說，兒子有次在動物園走失，當下頭皮發麻，所幸及時尋回。兒福聯盟指出，家長平時教導孩童在不慎走失時，應該如何自助，例如在原地等待、或尋求愛心商店、服務台員工的協助，幫助家人儘快找到自己。商場、遊樂園等場所常是孩童容易與家人走散的場所，因此友善企業應定期針對孩童走失協助流程進行檢視及訓練。