蘇花改「仁水隧道」 10月下旬可望貫通

總長2.9公里的「仁水隧道」，已成功通過片麻岩與大理岩交界的高風險軟弱帶，工程進度已超過6成，預計10月下旬就可貫通主隧道。（記者王峻祺攝）

2018-05-25 16:10

［記者王峻祺／花蓮報導］蘇花改和中大清水段共有「中仁」及「仁水」2座隧道，長約4.7公里的「中仁隧道」今天（25日）已全線貫通，另一座總長2.9公里的「仁水隧道」，已成功通過片麻岩與大理岩交界的高風險軟弱帶，工程進度已超過6成，預計今年10月下旬就可貫通主隧道。

位於台9線和仁車站至大清水遊憩區間的蘇花改「仁水隧道」，是蘇花改8座隧道中的最後一座，除了地處太魯閣國家公園境內，也是所有蘇花改隧道中唯一的單孔雙向隧道，未來還將開放機車通行。

蘇花公路改善工程處長邵厚潔說，「仁水隧道」在103年開工，去年8月施工團隊已提早3個月進度，完成主隧道輔助機房上半部開挖，歷經不到1年時間，工程進度更超過6成，預計10月下旬就能貫通，趕在明年底達到通車標準，朝109年初正式通車目標邁進。

公路總局為減少仁水隧道的開挖量體，採單孔雙向隧道方式開挖，斷面開挖高度13公尺、寬度17.5公尺、面積202平方公尺，相較於一般雙孔隧道，斷面增量達30％，是目前全台斷面最大的公路長隧道，也因環評限制，施工團隊只能由北洞口往南單一工作面開挖及出碴，開挖工作面長度深達2.9公里，是蘇花改隧道群中開挖最長的單一工作面。