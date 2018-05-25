文史團體憂 高雄覆鼎金3座保留墓園恐遭土石淹沒

2018-05-25 16:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄覆鼎金公墓遷葬過程，保留3座有歷史意義的日式墓園，但文史團體與市議員憂心，隨著公墓改建的雙湖森林公園大興土木，加上汛期來臨，3座古墓恐遭大雨沖刷，而被土石淹沒，要求做好水土保持。

覆鼎金公墓目前已遷葬完畢，其中的杉本音吉、大坪與一、黃慶雲等3座日式墓園，經文史團體「地下高雄：覆鼎金掃墓團」請命，市府決定現地保存，由文化局列冊追蹤。

文史團體近期發現，公墓改建的雙湖森林公園正在趕工，邊坡幾成90度，黃慶雲墓園後方僅有簡單擋土牆，汛期恐遭大雨沖刷造成土石流，岌岌可危。

大坪與一墓園目前由鐵皮隔離，後方連擋土牆都沒有；杉本音吉墓園的四周土方，均已鏟除至墓區水平下方，雨季難抵擋雨水沖刷地基，恐會造成墓區塌陷。

高雄市議員張豐藤與「地下高雄：覆鼎金掃墓團」，今天會同養工處、文化局人員現勘，文化局文資中心主任李毓敏表示，文資審查已經結束，3座古墓被列為具文資潛力的「觀察員」身分，並非暫定古蹟。

張豐藤要求文化局「古墓應另訂審議規範」、「遷葬前應先文資普查」，養工處則須做好水土保持。

養工處強調，爭取到前瞻建設水土保持經費，以黃慶雲墓園為例，每層等高線平台都設有截水土溝的排水系統，能夠分流；大坪與一墓園則會設擋土牆。

「地下高雄：覆鼎金掃墓團」也呼籲市府，爾後還有幾處公墓面臨遷葬問題，因適度修正古墓審議條例，並於遷葬前，先行完成文資普查，才不會像現在一樣，要普查記錄已不知從何下手。