解決斗南停車問題 地方建議重啟站前停五

解決斗南違停亂象，雲林縣議員蔡東富、斗南鎮代會主席沈暉勛及多位鎮代、里長到斗南火車站前會勘，提出整合現有5處公有地闢停車場。（記者黃淑莉攝）

2018-05-25 16:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為解決斗南市區違規停車亂象，雲林縣議員蔡東富、斗南鎮民代表會主席沈暉勛與多位鎮代、里長今天到斗南火車站前會勘，提議重啟車站前停五停車場、附近閒置公有地開闢停車場，預計可增加近500個停車位。

斗南市區中山路、文元街、中正路、南昌路及南台圓環等路段違停情況嚴重，民眾、店家都怨聲載道，警方也接到許多民眾檢舉、報案，嚴格取締卻也接到各方關切，有苦難言。

沈暉勛表示，圓環道路違停亂象最大原因是停車場不足，火車站周圍包括台鐵宿舍區、舊台汽車站、舊市場公園用地、斗南車站前停五用地及民生路旁公有地，這5處空地若能妥善規劃做停車場，至少可增加500個停車場，即可有效改善違停亂象。

蔡東富指出，縣府提出「斗南璀燦之心」計畫是改變斗南最好時機，因此改善斗南停車問題迫在眉睫，地方的建議可行性高，他將進一步在縣議會要求縣府納入前瞻計畫來考量，尤其針對停工閒置的斗南舊停五停車場工程，將請結構技師等專業人員來評估，安全無虞可重新啟用，解決斗南停車問題。