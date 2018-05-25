雲林六房媽過爐盛會27日登場 周邊道路實施交管

2018-05-25 16:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕傳承超過360年、採爐主制度沒有固定廟宇的雲林六房媽祖過爐登錄為國家指定重要民俗活動，週日將進行過爐盛會，文化部長鄭麗君將代表授證，今天虎尾下溪里大庄臨時紅壇啟用，歡迎共襄盛舉。

由雲林縣內分成斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等五股，涵蓋斗南、斗六、虎尾、土庫、大埤等鄉鎮市輪值奉祀的六房媽祖，每年過爐盛事吸引數萬信眾隨香，2013年獲雲林縣政府指定為縣定「民俗及有關文物」，去年獲文化部列入國家指定重要民俗，文化部將在今年授證，為今年過爐活動增添光彩。

中華民國六房媽會、下溪里大庄六房媽今天進行臨時紅壇啟用，中華民國六房媽會理事長吳錦宗與虎尾鎮長林文彬聯合宣布已獲得文化部認證國家重要民俗，文化部長鄭麗君27日將前來授證，邀請全國香客到虎尾下溪里大庄紅壇，感受好客熱情的六房媽過爐。

吳錦宗表示，媽祖鑾轎27日凌晨3點半從斗六保長紅壇起馬，預計當晚10點進入大庄臨時紅壇安座；林文彬以今年六房媽過爐別具意義，虎尾公所增設大庄遊客中心，期待讓香客變遊客，並將在紅壇舉辦一系列活動，包括6月9日虎尾玉米節、中秋節虎尾歌神演唱會、10月7日虎尾馬拉松，提供前所未有全新體驗。

虎尾警分局五組組長許智偉強調，因應週日的六房媽過爐，當天雲71、雲74、縣道145、縣道158、台1線都有交通管制，提醒用路人注意相關資訊並配合員警指揮。