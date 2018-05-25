板橋音樂公園開挖停車場 居民憂百餘棵樹恐死光

板橋音樂公園將開挖地下停車場，居民憂心百餘棵樹木移植後將死亡，今天發起抗議行動。（記者賴筱桐攝）

2018-05-25 14:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區音樂公園將興建地下停車場，工程將移植百餘棵樹木，居民擔心近30年的樹木將被迫挖走，幾乎等於面臨死亡，蓋好的停車場地面，無法將再種植大樹，綠樹永遠回不來。民眾今天群起抗議，要求市府立即停止開發，並公開資訊，開放居民參與公園規劃。

台灣樹人會發言人暨樹黨共同黨主席林逸萍表示，世界衛生組織每人平均綠地面積（人均綠地面積）標準為8平方公尺，新北市人均綠地面積僅3.18平方公尺，而板橋區人均綠地僅0.79平方公尺（僅半張報紙大），在地狹人稠的板橋，難得有塊充滿老樹與綠意的公園，卻要改造成地下停車場，雖然市府宣稱蓋好後會把樹種回來，但種回來的都是小樹，無法稱為森林，且移植的樹木死亡率高達7、8成。

台灣親子共學教育促進會理事長及歐巴桑聯盟總召張淑惠表示，數個民間團體5月初發起「搶救板橋音樂公園綠樹」連署行動，回收近300份問卷，其中板橋居民超過180位，多數民眾表達附近停車場未飽和，不知為何要再興建停車場，她質疑，浪費人民納稅錢的草率工程，沒人能夠監督嗎？

板橋居民張曜樽說，長達2年多的施工期間，機具將佔去一半的公園面積，使用空間大幅縮小，施工噪音與塵土飛揚，將影響居民生活品質。經實地訪查，公園周邊的公民營停車場，月租金平均2500元至3000元間，且尚有許多空位，需要為了蓋停車場犧牲20年的綠地樹木嗎？希望市府重新召開會議，邀請在地居民參與公園規劃設計，把休憩權還給人民。

交通局停車管理科科長陳銘德表示，樹木移植計畫書已送市府審議，5月18日獲核定，將依計畫書內容辦理，停車場完工後將進行公園復舊，樹木和綠地不會消失。