為抓「小火龍」擠爆台中公園 一堆人機車鑰忘了拔

2018-05-25 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕本月19日是「寶可夢GO社群日」，系統釋出超稀有神奇寶貝「小火龍」，台中公園因有豐富補給站吸引大批民眾「揪團」擠爆，停車時一時粗心忘了拔鑰匙就衝進公園抓寶，將機車鑰匙遺留在機車上，警方在短短不到2小時內就代保管5把機車鑰匙，除降低機車失竊率，也讓車主覺得相當窩心。

警方指出，最近「寶可夢」熱潮再起，台中公園因常出現稀有的神奇寶貝，大批民眾趁假日紛紛相約前往抓怪，隨處可見大、小朋友拿著手機在抓寶，只是以年輕人居多的機車族，常因粗心未將鑰匙拔起，讓竊賊有機可乘輕鬆行竊得手。

有鑑於此，第二分局台中公園派出所規畫「鷹眼計畫」，個個練就一雙好眼力的員警巡邏時，特別加強巡視公園週遭的停放機車，一旦發現有鑰匙遺留在車上，立即由警方先行暫代保管，並在機車貼上小貼紙，提醒車主趕緊至警所領取。

尤其上週六是「寶可夢GO社群日」，上午11時至下午2時系統釋出超稀有的神奇寶貝「小火龍」，台中公園因有豐富補給站，吸引大批民眾「揪團」前來抓寶，公園所警員顏彬栓當日在短短不到2小時內就代保管5把機車鑰匙。

警方說，經統計該所執行該計畫後，每年代替民眾保管機車鑰匙的數量上看200件，平均每個月機車防竊的數量都有近20件，若以目前機車新車動輒6、7萬的行情來打折換算，中古機車起碼也要3、4萬元，也就是說，一年初估替民眾省下6百多萬因機車遭竊造成荷包失血的損失。

而警方如此貼心的舉動除讓市民頻喊「讚」，也提醒車主到人潮眾多的地方記得將機車鑰匙拔起，並鎖上機車大鎖，還有重要物品請記得隨身攜帶，以免遭竊賊順手牽羊。