「可食地景」太美味 北市動物園逮到貪吃的驢子

狐獴大口享用有機無毒的紫黑糯玉米。（台北市立動物園提供）

2018-05-25 13:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園利用調製有機質堆肥，於兒童動物區及作業區內開闢一畝畝的有機小田園，專門種植各式各樣的「可食地景」為動物們加菜。近期「狼尾草」和「糯玉米」大豐收，邀請文山特殊教育學校學生「收割」與「食材處理」的環境教育課程，但新長出來的狼尾草太可口，園方發現貪吃的驢子抗拒不了美食，早就將狼尾草採收一空。

園方指出，利用草食動物的排遺以及動物們吃剩的植物枝條，每年調製300公噸的有機質堆肥，這些營養、健康、無毒的「黑金」，不僅供給園區的景觀樹木肥培使用，更是「可食地景」的秘密武器。

這次採收的紫黑糯玉米，由於富含多種維生素、口感軟糯。前年8月起，園方透過台灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場協助，取得紫色系的狼尾草，搭接動物戶外活動場周邊的景觀花台栽種展示，採取有機無毒的耕種方式，適合作為動物們的食材。

近日文山特教學童採收結實飽滿的玉米，仔細的剝除外葉、沖洗乾淨並分切成小塊，再分送給兒童動物區的動物們享用。瞧瞧狐獴家族的每個成員，不分男女老幼都吃得津津有味；靈長類的松鼠猴、黑冠松鼠猴及蜘蛛猴等，不光是嘴裡叨著、手裡拿著還覺得不夠，恨不得能出動靈活的腳趾頭再幫忙多拿幾個。

懶洋洋躺在沙地上晒日光浴的桃園豬「小麗」，一嗅到玉米的香甜氣味時，立馬使出一招「彈地而起」的高難度動作，可見得使用友善農法種植出來的玉米有多好吃。