前公路、後鐵路噪音擾人 基隆暖暖消防分隊將遷移

2018-05-25 13:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市暖暖消防分隊竣工20年至今，前有國道一號高速公路匝道，後方北迴鐵路每天100多班火車經過，車流噪音影響消防人員休息，加上耐震評估結果發現有疑慮，基隆市政府爭取前瞻基礎建設計畫8000萬元經費，要將分隊遷往暖暖運動公園西南側，今天基隆市議會追加預算審查，通過第一期2400萬元預算。

基隆市消防局長陳龍輝指出，暖暖消防分隊於民國87年竣工，現址廳舍老舊狹窄，前方為高速公路匝道，後方為北迴鐵路，終日噪音不斷，同仁屢反映生活品質奇差，影響休憩及出勤，加上廳舍老舊狹窄，前方道路狹窄、救災出勤動線不佳，以及耐震評估有疑慮等因素，決定另覓土地遷建，提供同仁良好工作環境、生活品質及提升救災出勤效率。

消防局選定距現址1.4公里、暖暖運動公園西南側面積1875平方公尺土地，目前已辦理土地變更登記，並獲前瞻計畫同意核定補助8000萬元，市府自籌款2000萬元，今年起分3年編列。

陳龍輝表示，依「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關消防廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」，第一期工程款在計畫核定後撥付30％，今年即可申請內政部消防署第一期補助2400萬元。

今天基隆市議會追加預算審查會通過該筆預算，消防局表示，預計6月送都市設計審議會審查討論，盼能趕在今年發包動工，未來暖暖消防分隊遷建後，可強化地方救災能力，確實縮短救災時程，並確保該區地區民眾生命財產安全，提供良好服務品質。