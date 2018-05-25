疫病》前往泰國攀岩 台大登山社3人境外群聚感染登革熱

登革熱進入流行期，台北市衛生局派員至校園進行病媒蚊密度調查。（台北市衛生局提供）

2018-05-25 13:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕登革熱進入流行期，台北市衛生局今日表示，北市於5月24日確診3例登革熱個案，經進一步比對3名確診個案潛伏期與活動地區皆於泰國，判定為境外移入群聚，其中2名個案為台灣大學登山社學生，於5月10日至5月20日期間，由教練帶領至泰國喀比島登山攀岩。

衛生局科長陳少卿指出，指標個案為32歲男性，於5月19日出現發燒、腹瀉、肌肉痛症狀，5月20日返國，於機場發燒篩檢站被發現並採檢送驗，5月21日經疾病管制署確診，目前於校舍自主健康管理中。

衛生局進行疫調時，發現3位同行的教練與學生，其中2位分別於15日及22日出現腹瀉及紅疹等症狀，立即進行疾病衛教及採檢送驗確診登革熱。目前1例於校舍自主健康管理，1例住院治療中。另1名接觸者，採檢送驗研判中。

衛生局統計，今年截至5月24日，全國登革熱個案共計57例，北市17例，皆為境外移入，以泰國及馬來西亞各5例最多、其次是印尼3例、菲律賓2例，越南及奈及利亞各1例。

衛生局長黃世傑表示，暑假即將來臨，出國旅遊前應先至疾病管制署國際旅遊疫情資訊查詢當地旅遊警訊，提早進行防疫準備工作。民眾若進入登革熱高風險區或前往流行疫區旅遊，應穿著長袖淡色衣褲，並於皮膚裸露處塗抹防蚊液避免蚊蟲叮咬。返國後自主健康監測14天，如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛、腹瀉或皮膚紅疹等症狀時，應立即就醫並主動告知旅遊史，以利早期診斷與治療。

登革熱已進入流行期，為防止病媒蚊孳生，衛生局提醒民眾，應主動清除所屬場域及戶內外積水容器，尤其雨後應注意周遭環境是否有積水情形。