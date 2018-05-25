1067天克難施工 蘇花改中仁隧道全線貫通

中仁隧道貫通過程。（記者王峻祺攝）

2018-05-25 13:21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花改總計8座隧道，從北算起第7座、位在花蓮縣境內首座的「中仁隧道」，在5月6日貫通北上線後，南下線也順利貫通，公路總局歷經1067天，出動12萬人次的努力，克服斷層湧水及艱困環境，今（24日）終於正式「全線貫通」，由交通部長賀陳旦主持貫通典禮。

賀陳旦表示，中仁隧道施工過程，克服諸多挑戰，地面平整代表工程具有一定水準，感謝工程人員辛苦施工，共同努力承諾不會跳票，並用各種方式克服，一起達成任務，相信蘇花改工程一定會如期、如質完成。

目標109年春節前夕通車

蘇花公路改善工程處長邵厚潔說，目前工程進度近70％，預計108年底完工，將繼續朝向109年1月25日春節前夕正式通車目標邁進。

全長約4.8公里的中仁隧道，為雙孔單向隧道，避開和中自來水水質水量保護區，通過飛田盤山（標高1402公尺），最高岩覆達1226公尺，堪稱是國內少見施工困難度極高的隧道工程，自104年4月1日開工後，公路總局展開近3年長征，還遠從荷蘭訂購2台全新自動化鑽堡機，一米一米向前開挖。

斷層湧水開挖困難

中仁隧道施工區域因地質為片麻岩與大理岩的交界軟弱帶，透水性較高，平時工作面幾乎沒有出水情形，但在106年10月13日受卡努颱風外圍環流夾帶豪大雨影響，5天後隧道南口工區陸續湧出隧道湧水，每分鐘最高達113.5公噸。

由於和中斷層及和中溪崩積層段，地表覆蓋層僅約50公尺，降雨時可能滲流進地盤，造成隧道開挖困難及抽坍發生，工程人員為避免耽誤工程進度，僅能24小時全力趲趕，每天數以萬計投入鑽孔、裝藥、架設鋼支保及噴凝土，並接續基腳開挖、灌漿及襯砌灌漿等工程，今終於在預期進度內全線貫通隧道。

邵厚潔指出，中仁隧道順利貫通後，隧道地質將可確實掌握，有利後續隧道開挖，掌握工程進度；中仁隧道共設3座車行聯絡隧道、11座人行聯絡隧道、6處雙向緊急停車彎、南北洞口各設1座機房及6座隧道內輔助機房等相關設施。

蘇花改共有蘇澳東澳段、南澳和平段及和中大清水段等3大計畫改善路段，改善總長38.8公里，包括8座隧道24.5公里、橋梁8.5公里與平面道路5.8公里；其中蘇澳東澳段已順利通車，南澳和平段及和中大清水段也預計在明年底完工，將朝109年初通車目標邁進。

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