亞太學院恐退場 教團自組公益接管小組

2018-05-25 13:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕亞太創意技術學院因多科系停招，校內資金不足正常運轉，已發生退場危機，師生不願就此走入歷史，向外界求援，並和社會公正人士等自組「公益接管小組」，盼教育部接管，仍有學生下不得停辦，未來校產更要回歸公有。

高教工會表示，亞太自2016年由民間怡盛公司入主後，積極把學校辦倒，去年多科系停招，如今學生人數剩下不到2千人，後來該公司董事長辭職，但校內董事會仍有半數席次由怡盛集團掌握，如今面臨資金不足營運狀況，恐在今年退場。

亞太師生也多次向教育部陳情，指出早期亞太也面臨退場危機，10幾年前由教育部接管後，組成公益董事，經過多年營運，償還部分債務，不料竟又轉手給私人企業，但如今私人企業又再度經營不善，呼籲教育部再度出面，盡速接管。

高教工會、亞太師生等今天開記者會，並宣布已自組「公益接管小組」，由師生及社會公正人士等組成，如世新大學前校長賴鼎銘、高教工會理事長劉梅君、高教工會副理事長管中祥、台大國發所教授劉靜怡等人，並透露還有多位資深公私立大專院校教授、亞太校友等皆表達願意無償協助「公益接管」。

高教工會與亞太師生強調，盼教育部不要在怠忽職守，應讓原先有公益董事治理過14年的亞太校產回歸公益，斷絕禿鷹集團入主，同時指出現存的亞太董事會已嚴重損害師生權益，要教育部向法院申請解散董事會。

該公益接管小組也指出，雖官方稱亞太校產以信託，但董事會半數仍由怡盛掌握，未來還有3年以上時間可申請「改辦」，持續掌握10億元以上校產，訴求禿鷹退出校園，且當亞太學生還在時，學校不得停辦，更應讓10億校產回歸公有，重新規劃挹注教育，未來也將針對亞太案監督到底。