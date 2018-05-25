106學年度國小籃球賽 新北4隊進入8強

2018-05-25 13:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕教育部體育署主辦106學年度「國小籃球聯賽（Elementary School Basketball League，簡稱ESBL）」從5月21日開打，計有71校、88個男女隊參與，新北市男生隊在最後8強決戰，有泰山、江翠、安坑和五股國小4隊出線，其中泰山國小更以黑馬之姿，淘汰上屆冠軍桃園忠貞國小，觀戰家長歡聲雷動，小球員相擁跳躍、喜極而泣。

8強決賽今天起在台北市陽明高中舉行，將於27日總決賽後頒獎，新北市進入的泰山、江翠、安坑及五股國小，都是新北市的傳統強隊，展現新北市少年基層籃球運動的實力，也需要新北市民朋友和觀眾一同加油，躋身最後4強。

爭取8強的準決賽為單淘汰賽，最精彩一役為24日桃園忠貞對新北泰山之戰，賽前一般預料上屆冠軍桃園忠貞，可以輕鬆過關，在身高與經驗略遜一籌的新北泰山，則是憑藉不服輸的氣勢力拚到底。

開打後，忠貞一路維持小幅領先，終場前1分鐘，桃園忠貞還領先4分，但泰山絲毫不放棄，隊長江信緯在終場前切入上籃平手，延長賽一開始也是由忠貞取得領先，但新北泰山沈著應戰，前鋒邱啟睿在結束前以拋投取得超前，新北泰山爆冷門以37比35，2分之差，讓忠貞衛冕夢碎。