幸福廣場停車空間不夠？市府：持續改善配套措施

2018-05-25 12:54

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市議員鍾淑英今天在定期會單位業務質詢中指出，市府將側門與中庭停車空間大改造，變成「街角幸福廣場」，規劃的汽機車停車位卻和民眾洽公、員工上班駕駛的車輛比例不符，且停車場出入口車道狹窄，常造成人車爭道，希望相關單位能重視。

行政處長白舒樺指出，街角幸福廣場改造後，造成府內停車空間減少，因此市府擬定多項配套措施，包括中央、中正路口附近規劃40個機車位、中正路96巷規劃100個機車位、教育處停車棚有200多個機車位、北大路公正樓則施工後將成為市府第二停車場，將提供110個機車位與80個汽車位，之後會針對停車場規劃進行檢討。

交通處長倪茂榮指出，市府中庭停車場出入口車道確實狹窄，因此設有交通號誌，車輛進出須依燈號相互禮讓。

鍾淑英指出，停車空間改造工程應以實用性、便利性作為首要考量，市府重新規劃中庭、側門停車空間，以方正紅磚拼貼打造「街角幸福廣場」，雖達到美化效果，但停車位卻嚴重不足，無論是市府員工或洽公民眾，駕駛汽機車都常遇到「一位難求」的狀況。 鍾淑英說，目前市府中庭停車場出入口車道寬僅3米，整體車道狹窄，汽車若駛入車道，須小心翼翼才能通過轉角處，更有人車爭道的危險。

另外，由方正紅磚拼貼打造的「街角幸福廣場」，紅磚維護成本高，若之後開放汽車由側門通行進出，也容易壓壞紅磚。