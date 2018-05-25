醫病》夏天除塵蟎 醫師：做好居家清潔最有效

2018-05-25 13:01

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣屬於海島型氣候潮濕的國家，尤其夏天悶熱又潮濕的環境，就會讓環境中的塵蟎增生，此時，較敏感的患者就容易造成異位性皮膚炎、過敏性鼻炎等症狀；網路上流傳使用高溫清洗、日曬被可有效殺塵蟎，但奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊表示，居家做好清潔才是重點。

鄭百珊表示，塵蟎其實一年四季都存在於環境中，且一般肉眼無法看見它的身影，其常躲藏在棉被、枕頭、沙發，甚至是棉質的衣服上，因這些地方都會有人類脫落的皮屑，可算是塵蟎最佳的生長搖籃。

鄭百珊說，塵蟎對皮膚健康的人來說，不會造成太大的影響，因皮膚表層有角質層可以保護，所以不建議時常去角質，而對角質層較薄的民眾或是孩童，接觸到塵蟎、塵蟎屍體、分泌物等，就容易產生異位性皮膚炎、過敏性鼻炎等，情況因人而異。

近年來，坊間也有許多殺除塵蟎的捕蟎貼片、吸塵器等，除濕機更是抑制塵蟎的好幫手，不過，鄭百珊指出，想要消滅、抑制塵蟎最好的方式，還是要維持居家環境的清潔，床單、被單也要定期更換清潔，而環境中的濕度至少要低於40度，才能有效除蟎。

許多民眾認為將床單、被子曝曬在陽光下也能達到除蟎效果，但鄭百珊說，想要高溫除塵蟎，溫度需達5、60度且經紫外光長時間曝曬才有效果，一般陽光日曬的溫度恐不夠，主要還是因日曬前有清洗過，達到抑制塵蟎的效果。