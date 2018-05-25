三代養鹿 農民疑陷農會鬥爭被取消會員資格

2018-05-25 12:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市杉林區張姓農民的祖父養鹿、賣鹿茸維生，父親和他也承襲祖業養鹿，但卻被杉林農會無預警開除農會會員資格，張姓農民大駡農會亂搞，甚至連讓他申訴的機會都不給；市議員鍾盛有指出，杉林農會內場派是為了掌權才會將具有理事身分的張男除籍，他要求市府農業局硬起來，不能為了政治鬥爭讓農民權益受損。

據了解，去年初杉林農會內場派面臨外場派挑戰，最後內場派以5席對4席險勝，但內場派的5席理事中，有1席因被法院判決資格不符，遞補上的1席理事屬外場派人馬，雙方情勢翻轉，而被杉林農會取消會員資格的張男，正好是外場派的5席理事中其中一員，這次他被無預警取消會員資格，也讓內、外場派的理事席次又打成4比4平手。

張姓農民指出，本月10日他無預警接到農會通知，指農會理事會決議他的農地上沒有種植作物、雜草橫生，認定他沒有實際從事農務，因此要開除他的會員資格；張男痛批，他養鹿、種牧草都是事實，就算農會「瞎眼」把牧草當成雜草，他的農地上還種幾十顆蓮霧、龍眼，難道都不算是作物嗎？

鍾盛有今邀集市府農業局、杉林農會等單位前往張男的農地和養鹿場現勘，確認張男是否有實際從事農、牧工作；杉林農會指出，開除張男會員資格是理事會的決議，無關鬥爭，農會本身並無立場。

市府農業局則指出，將蒐集相關事證後，會要求杉林農會重新審議資格問題，避免張男的權益受到損害。