華航將推實習空服員 工會：民航局未審核通過就開始招募

2018-05-25 12:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空今年與4所大專院校合作，每學期提供15萬元獎學金招募「實習空服員」，讓學子可上機服務實習、每月飛行60小時。桃園市空服員職業工會表示，該計畫日前民航局審核時，以華航未說明此項計畫符合「勞動部」、「教育部」相關法令要求補件，但尚未審核通過，華航卻已於5月21日完成招募，所以今日與華航企業工會一同赴民航局抗議，認為民航局審查會是一場漠視勞權與飛安的黑箱作業，要求讓工會進場一起審查，為飛安把關。

桃園市空服員職業工會表示，華航已於5月21日完成招募，看來已經逐步落實日前對外宣布的時程，包含7月進行訓練，9月正式上機服務等。然而，這些實習空服員適用的「專科以上學校校外實習教育法」，今年初才推出草案，教育部尚在整合意見中。另外，實習空服員的訓練與經驗均不足，不應讓他們獨立執行飛安與服務工作，要求華航若讓實習空服員上機服務，不僅不能降低原機上人力，且每航班只能派遣一名實習空服員，且需另加派一名正職空服員在旁協助與督導。

華航企業工會秘書長朱梅雪表示，華航2007年曾有航班於沖繩降落時發生起火爆炸，當這種緊急情況發生時，乘客逃生就是認空服員身上的制服；現在新人上機見習時，同班組員的壓力都會很大，不僅要監督、防範他們犯錯，更擔心緊急狀況發生時，無法順利完成乘客疏散。

桃空職工秘書長鄭雅菱表示，全世界連最重視成本的廉價航空，都不敢用實習空服員，甚至德國漢莎航空更明訂地勤、空服員、機師不用實習生；這種情況之下，華航竟然敢當世界第一。因此，在法規、人力配置、風險責任都未釐清前，華航已完成招募，實在讓人擔心民航局的審查，是不是配合華航演出的假動作。

民航局標準組長林俊良表示，目前仍在簽呈審查當中，不過就法規面來看，不論是實習空服員什麼身分要上機擔任空服員工作，都須依照民航局核准的訓練計畫，進行2種機型訓練，包含地面學科、操作艙門、緊急裝備、滅火瓶等，這些訓練約需2個月的時間；完訓後並通過考驗，就會是合格空服員。民航局表示，即便是實習生，在完成2個月的訓練後上飛機，是不需要有另外教官上去指導。

華航表示，「航空服務人員產學合作實習」規劃與作業，皆符合教育部「專科以上學校產學合作實施辦法」，實習生適職性也符合民航局「航空器飛航作業管理規則」；實習生須通過與新進客艙組員完全相同訓練及考核，並在監督指導下進行機上實習。後續實習生要上機時的人力配置，皆會報民航局核備。華航強調，現階段空服員人數不缺額有逾3000名，產學計畫試行階段僅24名，比例極低，實習生的配置不影響飛安。