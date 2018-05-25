醫病》慢性咳嗽好不了 竟是罹患氣喘！

2018-05-25 12:04

〔記者林惠琴／台北報導〕43歲黃小姐（化名）慢性咳嗽持續2個月，尤其夜間或氣溫變化大時更劇烈，晨間呼吸還會出現咻咻喘鳴聲，原以為是敏感性體質作祟未多加理會，但不料連呼吸也異常，一走快就有胸悶感，1樓爬到2樓就氣喘吁吁，最後到醫院進一步檢查發現罹患氣喘。

台大醫院胸腔科主治醫師古世基表示，氣喘好發於有過敏體質的族群，患者往往從小就對特定物質有過敏症狀，之後可能因感冒引起呼吸道感染，或是因經常接觸過敏原，使呼吸道發炎反應日益嚴重，急性症狀變為慢性表現，最終演變為氣喘。

古世基解釋，影響氣喘控制的因素包含用藥是否規律性、吸入器是否正確使用，以及是否有共病現象等。

古世基強調，不同於口服類固醇作用全身，吸入型類固醇藥物僅作用於肺部，且含量低、副作用少，是安全性高且具效用的抗發炎藥物，但不少患者誤以為有增胖、傷腎等副作用，選擇自行停藥或用短效支氣管擴張器當作替代用藥，可能導致病況無法獲得控制、持續惡化，反而得不償失。此外，目前氣喘類固醇用藥趨勢已有中長型用藥，日夜症狀變化較明顯者可採一天吸入2次，一般患者則有一天吸入1次的治療新選擇。

古世基提醒，若民眾有咳嗽超過3週，或是胸悶、喘鳴、呼吸困難等現象，可進一步就醫接受檢查，避免延誤治療。