水湳智慧城中央公園 全台最大太陽能發電公園

2018-05-25 12:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府將水湳智慧城中央公園打造成都市綠州，持續進行中，其中建置有景觀池「天池」、12感官體驗區的北端公138區月底完工。建設局長黃玉霖今天說，全區高度利用太陽能供應電力需求，是全台最大的太陽能板面積的發電公園。

建設局表示，天池周圍種滿烏心石，水景與綠意互相輝映，十分夢幻，景觀池中心木製平台設置12感官談論體驗區，提供遊客停留、休憩、對話、交流。透過朝向湖面逐漸下降的平台高度，創造不同距離及多元溝通的互動空間。

西北角山丘上保留水湳智慧城原有的果樹，天池以及果樹丘陵旁的花卉區將設置花市，未來可作為農民市集。而全園區維護管理、資訊交換的中心的管理中心，也設在公138區內，監控全公園的所有設施運作及安全。

建設局指出，依地形地貌在停車場上方設置7千平方公尺太陽能光電板系統，減少停車位直接日曬溫度，也保留更多的綠地空間，除提供全區公園自給自足電力外，還有餘電轉賣給台電，而透過天池與果樹丘陵的融合，更突顯中央公園生態舒適的特性。

黃玉霖表示，南端水資中心靠近河南路公51停車場也建置3千平方公尺太陽能板，全區共達1萬平方公尺，是全台最大的太陽能板面積的發電公園，預估每年可達188萬度、減碳800公噸，相當於317戶家庭1年用電量。

他也說，隨處可看見「低碳」、「智慧」、「創新」三大願景設計，將是率先帶頭興建能源自給自足的大型生態公園，別具經濟、社會、產業效益及教育意義，希望中央公園引領全台灣的公園成為潮流，具有指標性意義。