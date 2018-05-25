暖心！她在公車上「早自習」 網友大讚是活菩薩

2018-05-25 11:41

［記者許倬勛／桃園報導］暖心！龍潭國中9年級學生吳詩敏，外表看來有些靦腆，卻有顆善良的心，3年來每天早上搭乘公車上學時，總會主動攙扶行動不便的老人家上、下車，並站在座位旁陪爺、奶們聊天，關心他們的身體狀況、分享學校生活等，「就當作早自習！」公車司機看到此景大為感動，盛讚她的好心腸，並「偷拍」下來通知學校，校方也頒發表揚狀鼓勵。

吳詩敏被「偷拍」的照片在臉書「龍潭人」社團廣傳，網友大讚她小小年紀如此懂事，除了讓坐，還耐心的站在老人家身旁守候，網友說：「舉手投足都像個小小活菩薩」、「太值得頒發獎狀鼓勵了」。

吳詩敏說，早上的公車總是擠滿了乘客，有很多出門買菜的老人家們，其中不乏行動不方便、拄著拐杖的爺爺、奶奶，每次看到他們找不到座位的無助模樣都很心疼，她笑稱「就當作到校前的早自習」。

她解釋，會特別關心老人家的搭乘公車安全，是因國一時曾目睹一位老奶奶下公車時被搶快的機車撞倒」，從此後就更注意搭公車的老人們，只要遇見了都會幫忙攙扶、協尋座位。

班導師謝雯玲大讚吳詩敏的善舉，謝雯玲說，詩敏從來不張揚，直到昨日才知道她默默付出。資源班老師田興表示，詩敏個性相當內向，不太擅長社交，卻總是主動承接公差、相當熱心，他說，雖然資源班的學生較一般生學習緩慢，但都熱於付出，其中善良的詩敏更是全校師生的榜樣。

吳詩敏說，幫助人的感覺很滿足，未來選擇職業會優先考慮社工性質的工作，「因為能看到更多受助者真誠又開心的笑容！」