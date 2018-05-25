愛台灣！布國男受警助成朋友 斷交感慨：政治不是好東西

2018-05-25 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕非洲前友邦布吉納法索突然宣布與我國斷交。一名來自布吉納法索國的男子，今年初到了屏東想面試工作，但路不熟詢問正在路口執勤的警員，事後兩人留了聯絡方式，進而成為好友，如今得知斷交消息，布國男子感慨地傳訊向曾幫助他的警察表示：「政治不是好東西，人民跟人民的關係是最好的」。

綜合媒體報導，這名布國男6年前到台灣中興大學念書，2年前畢業，中文相當流利，還就此落地生根娶了老婆，因當時迷路向屏東分局大同派出所警員金政達求助，他當時向金政達說，因為兩國是邦交國，所以來台唸書，還爭取到了獎學金，他很喜歡台灣生活。布國男子還向金政達說，若有機會到屏東工作，找租屋處時還需要麻煩協助，兩人因此互留聯絡方式、拍照留念，進而成為朋友。

如今事隔不到半年就傳來斷交消息感到相當錯愕，今早金政達傳訊息向布國男說，「我們斷交了！」布國男回訊說他感到很難過「政治不是好東西！人民跟人民的關係是最好的」，且寫上台灣後面附上中華民國國旗、愛心符號，表達他對台灣的愛。

「人民情誼不變，仍會給予最大的協助」金政達將對話貼上臉書，布國男預計下個月到屏東工作，金政達表示有機會仍會幫忙找尋租屋處，就算斷交人民情誼也不會因此變質。