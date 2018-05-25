連署要管中閔去台大畢典致詞 遴委會發言人也加入惹議

2018-05-25 11:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學即將在6月10日舉辦畢業典禮，傳有學生、家長等發起連署，要讓管中閔上台致詞，但因管中閔涉諸多爭議，加上校長遴選程序瑕疵等，尚未具有校長資格，但也傳校長遴委會發言人袁孝維亦用個人名義寄信給學生，要求加入連署，遭批恐超過身分。袁孝維表示，是用前森林系系主任的身分轉傳該連署。

該連署信中指出，畢業典禮上原本應有管中閔的祝福，卻因教育部遲遲不發聘，指管中閔從迷惘的年輕人，到台大教授、中研院士、國家講座教授，可對年輕人鼓勵與啟發。

但台大校長遴選程序有瑕疵，因管中閔未主動揭露到企業當獨立董事的重大資訊，遴委之一的蔡明興又是管的同公司副董事長，管還兼任薪酬委員、能決定蔡的薪資，形成副董選獨董的重大利益問題，已遭教育部法律諮詢會議認定重大瑕疵，但遴委會無法解決爭議，台大校務會議則堅持要教育部發聘。

而台大校長遴委會發言人袁孝維也以個人名義，發信給學生要連署，對此，部分師生反彈，除了管中閔事涉爭議，不僅遴選出包，其個人還涉赴中兼職、學倫等爭議，上台致詞恐影響台大對外形象，校內也並非一致同意管具台大校長資格，同時還批袁的行為逾越其遴委身分的中立性，也認為，如果連署就能讓管上台，也想發動連署找其他喜歡的教授來畢典致詞；目前尚未取得袁孝維回應。