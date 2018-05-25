大熱天拖狗走秀 辣妹把狗「勒到吐」惹眾怒

經過艷陽曝曬，再被show girl拖行，狗狗最終吐了一地。（擷取自YouTube）

2018-05-25 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前舉行的大高雄寵物嘉年華犬展，其中一段「辣妹遛狗秀」疑有虐狗嫌疑引發爭議，全程影片近日被分享至社群平台，再度招來一片罵聲。

影片畫面可見，活動當天艷陽高照，一名辣妹show girl牽著一隻鬥牛犬進行走秀，疑因天氣太熱，鬥牛犬走沒幾步就止步不前，沒想到這名show girl竟不顧小狗抗拒，雙手合力使勁硬拖，只見牠配戴的項圈宛如「鎖喉」般緊緊勒住喉嚨，但show girl卻仍不放鬆，直到鬥牛犬吐了一地才驚覺不妙，連忙揮手示意幫忙。

影片經上傳至Youtube後引發熱論，網友們紛紛留言罵說「看了令人好生氣」、「狗都吐了還這樣拉」、「胸背帶安全很多啊，牽狗的女生也太沒常識了吧，用頸圈還拖狗，怎麼不拿繩子綁自己脖子讓人拖你遊街？」、「狗要被勒死了，不想走還硬拉」、「狗狗不舒服都吐了，還這樣硬拉，有沒有同理心啊」。

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狗狗使勁抗拒，卻還是被show girl用力勒頸拖行。（擷取自YouTube）