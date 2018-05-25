彩繪大師坐鎮 「錦繡麥森」高雄漢神開展

德國麥森瓷工坊瓷偶彩繪大師馬第斯．修茲（右）與彩繪大師莉迪亞．許倫克（左），兩位大師首度來台，攜帶各自年度力作與台灣、高雄頂級瓷器收藏家見面。 （記者張忠義攝）

2018-05-25 10:52

〔記者張忠義／高雄報導〕擁有300多年歷史的「歐洲第一名瓷」德國麥森瓷器「2018錦繡麥森」特展，今天起在高雄漢神百貨8樓登場，共展出價值超過3億元以上作品，吸引南部許多收藏家前往參觀。

這次展覽，還特別邀請德國麥森彩繪大師莉迪亞．許倫克和瓷偶彩繪大師馬第師．修茲首度來台，攜帶各自年度力作與台灣、高雄頂級瓷器收藏家見面。

兩位大師將畢生獻給熱愛的瓷繪，彩繪大師莉迪亞‧許倫克的瓷繪天賦和對創作熱情，仿若與生俱來，莉迪亞是一位非常用功的畫家，她許多作品的創作靈感和珍貴素材，都是從麥森瓷工坊300餘年歷史檔案中瓷器和銅版雕刻繪畫中挖掘出來，進而重現的美麗經典。

瓷偶彩繪大師馬第斯‧修茲，因在麥森的瓷畫培訓課程裡表現優異，被麥森雕塑大師彼特‧史壯嚴選為藝術研討會成員，並從1995年開始進行復刻名家作品，翌年，才華洋溢的他即開始創作屬於自己的瓷器雕塑品，今年特展有不少精彩的瓷偶作品，就是由馬第斯‧修茲彩繪、彼特‧史壯雕塑，兩位藝術家共同攜手完成的。

「星宿傳奇」花瓶在莉迪亞大師的奇幻彩筆下，這款佈滿天際星宿的璀璨花瓶，出現諸多希臘羅馬神話裡的人物，寶藍的燦爛夜空，除十二星座外，連一些鮮為人知的星座也一併收納，使這款亮麗花瓶與閃耀星空更接近真實和眩目迷人。

特展作品中，壁畫數量最多，這些源自荷蘭畫派風格的壁畫，是全球皇室名流爭相典藏的藝術品；今年，麥森數位知名彩繪大師同時創作精美絕倫的荷蘭畫派壁畫，正是千載難逢且不容錯過的收藏時機，展期至五月三十日。

屋頂上的貓瓷偶作品，具有濃厚的現代藝術風格。（記者張忠義攝）

德國麥森彩繪大師馬第師．修茲首度來台，攜帶年度力作與台灣頂級瓷器收藏家見面。（記者張忠義攝）

新世紀海景花瓶，是藉由一座美麗花瓶，懷想那美好的遙遠年代。（記者張忠義攝）

德國麥森彩繪大師莉迪亞．許倫克，畫筆下希臘人物，都值得你細細玩味。（記者張忠義攝）

「2018錦繡麥森」特展在高雄漢神百貨８樓登場，共展出價值超過3億元以上作品。（記者張忠義攝）

國裕水晶王丁財（右）介紹彩繪大師莉迪亞．許倫克浪漫龐巴杜夫人壁畫。 （記者張忠義攝）

「星宿傳奇」花瓶在大師莉迪亞奇幻彩筆下，出現諸多希臘羅馬神話裡的人物，收藏家很仔細端詳作品。（記者張忠義攝）