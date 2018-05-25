台鐵端午車票6/1開訂 東幹線普悠瑪、太魯閣開放站票

台鐵端午車票6/1日開訂，行駛東部幹線的普悠瑪、太魯閣仍開放站票。（圖：台鐵局提供）

2018-05-25 10:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局今日宣布，將於6月15日至19日端午節連續假期疏運期間，加開東部幹線（含南迴線）自強號89列、莒光號40列、復興號及區間車23列；西部幹線自強號22列、莒光號6列、區間車14列，全線總計加開各級列車共194列次。並於6月1日凌晨0點起，開放民眾透過網路及電話語音訂票。

針對東部地區疏運，6月16日起至18日期間，台鐵每日將開行樹林－宜蘭－花蓮對號區間快車3趟往返、總計18列次，並提供北－宜100元、北－花200元優惠票價。6月15日、16月及18日加開東線返鄉、返工實名制列車。

為協助東部幹線疏運，6月15日、16日、17日、18日等4日，東部幹線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每班將限量發售無座票120張，搭乘里程超過80公里還提供8折優惠，台鐵局表示，事前沒訂票車票旅客，可於乘車當日透過車站售票窗口購買，站票不提前預售。

搭乘西部幹線旅客，台鐵局疏運期間則加開七堵－嘉義間（經山線）區間快車共8列次；七堵發車後，沿途僅停靠汐止、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中、彰化、員林、田中、斗六、嘉義等站，台北－嘉義只要3小時34分鐘。

台鐵局表示，端午疏運期間車票於6月1日開放訂票，實名制列車於6月7日上午6點起，開放身份證開頭U、V，及107年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。相關加開列車車次、時刻，民眾即日起可於台鐵網站及各車站公告查詢。