中市身障者免費停車優惠 7月起2小時增至4小時

2018-05-25 10:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市身障停車優惠政策落後，市長林佳龍今天在臉書宣布，今年7月起台中「身心障礙者專用停車位識別證（黃證）」的停車免費時數，將跟上其他縣市腳步，由原本的2小時提高為4小時，持外縣市政府核發的識別證比照辦理。

林佳龍說，其實中市身障停車優惠政策落後雙北長達6年之久，桃園、高雄也已調成4小時免費，台南則是全面半價。對身障者的支持、和設身處地的思維，是市府對進步台中的期待，任何政策，都要持續加強，不會停滯。

他也提到，友善空間是他很重視的一塊，過去3年來，台中的身障停車位增加到3055格，終於超過法定的2%。市府也爭取中央補助19.6億購置無障礙公車，目前數量已達7成、1039輛。

市府交通局長王義川說明，市府針對現有身心障礙者專用停車位識別證的停車優惠措施重新檢討，今年7月起，將增加身心障礙者專用停車位識別證的停車免費時數，由原來憑證免費停車2小時，加碼提高至4小時，希望減輕身障朋友的停車費用負擔。

台中市公有路邊路外汽車格現有97429格，其中收費有53150格，未收費有44279格，而台中市身心障礙者專用停車位識別證持有數量目前約37000多張，持外縣市政府所核發身心障礙者專用停車位識別證至台中市停車，同樣享有前4小時免費的優惠。

王義川也指出，「一個城市的進步，體現在對不同族群的友善措施」，台中市為打造身障朋友無障礙的通行環境，除了硬體建設改善外，推動相關政策時也以人為本、設身處地從使用者著想。

市府去年成功爭取中央補助19.6億元購置無障礙公車，目前台中市無障礙公車1062輛，占全市公車車輛數約7成，並持續設置無障礙候車亭，以利公車進站及斜坡板使用，此外，也增設路邊路外停車場身障汽車格位達3055格，已超過公共停車場應保留2%作為身障專用車位的法令規定，市府會持續努力，努力營造身障朋友行無礙的交通環境。