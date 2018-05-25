神救援！日樂團鼓手落單幸遇國道警 返日仍難忘特致感謝函

2018-05-25 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本龐克樂團「HEY-SMITH」上月7日到高雄演出，結束後於凌晨搭車到桃園機場準備搭機，但31歲的鼓手池川裕卻被忘在中山高新營服務區，身上沒手機、護照，加上不會說中文，不知所措、心急如焚的同時，幸好遇上國道四隊2名員警，雖語言不通，仍努力用翻譯軟體拼湊出意思，協助查出班機，急起直追250公里，終於在飛機起飛前40分鐘順利趕到，團員驚見台灣警察的即刻救援，讚嘆不已，當場致上90度鞠躬，池川裕回國後對此感懷在心，還特地寫了感謝函寄給員警。

據《蘋果》報導，樂團同行30人，到了機場才驚覺鼓手不見了，急著找航警協助時，就看見警方護送著鼓手進航廈，感激萬分，尤其當時落單的池川裕對這件事深懷感激、念念不忘，回日本還特地寫了全文約700字的感謝函「命の恩人」（救命恩人），並請專人翻譯中文對照版。

「為了我這樣一個居然沒有攜帶護照的日本人，你們不但沒有難為我，而且竭盡全力地幫助我，深深地受到感動」，他表示，應該親自面對面道謝，但想儘早表達謝意，因此先寫了這封感謝函，國道四隊新營分隊小隊長許晉維、員警許毓軒17日收到感謝函笑著說，原來日本人多禮的傳說是真的！

許毓軒表示，到了機場樂團一行人正巧準備報案，看到警方護送池川裕前來，又驚又喜，每個人都開心地擁抱了池川裕，當準備離開時，突然有團員發號施令，全體一致90度鞠躬，慎重地致上謝意，當時氣氛至今仍難忘，許晉維更謙虛地表示，當時只是做了該做的事。