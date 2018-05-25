法鼓山捐助5000萬重建 金山磺溪橋通車

2018-05-25 09:58

〔記者林欣漢／新北報導〕去年6月2日北海岸豪大雨被大水沖斷的新北市金山區磺溪橋，獲法鼓山第一時間捐贈5000萬元重建，今天舉行通車典禮，新北市長朱立倫到場剪綵祝賀，他表示，這條橋可以斷，心不能斷，很感謝法鼓山的幫忙，讓這座橋變得更寬敞、加高，周邊河川整治也在持續進行，很有效率，不到1年就完工，保障當地居民及外來造訪遊客通行安全。

磺溪橋是連接金山區中山路與三界壇路的重要聯絡橋樑，朱立倫表示，三界壇地區擁有法鼓山、朱銘美術館、鄧麗君紀念公園等知名宗教、藝文據點進駐，新啟用的磺溪橋，不僅符合經濟部水利署106年發布的最新防洪標準，結構安全上更勝於原有橋樑，也可以改善金山三界壇地區的對外聯繫。

新北市工務局表示，早期的「磺溪治理基本計畫」於81年公告實施，至今已超過20年，因集水區的水文、地文變遷等因素，經濟部水利署考量河川管理及治理因符合時宜，重新檢討磺溪治理計劃並於106年發布實施，發布後磺溪橋位置的洪水計劃高程調整為7.38公尺，較原橋高程高，經濟部水利署第十河川局也著手辦理堤防加高作業，右岸正在施工中，左岸正由水利署辦理相關規劃程序。

負責磺溪橋復建工程的養工處表示，完工後的磺溪橋長約74.61公尺，橋淨寬達9公尺，落1墩柱，並設有雙向混合各ㄧ車道及單側人行空間，工程總經費共6820萬元，採用鋼結構型及複雜的變斷面曲線方式施作，完工後不僅符合防洪標準，以斜坡引道方式相接，可滿足橋梁兩邊住戶車輛、人員進出需求，新的橋梁兼顧通行安全，同時強化抵抗溪水暴漲沖刷能力，讓民眾享有更便捷的用路環境。