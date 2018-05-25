高市養鴨場被檢舉污染 重金屬及戴奧辛檢測低於標準

市府檢測重金屬及戴奧辛均低於有害事業廢棄物認定標準。（記者陳文嬋翻攝）

2018-05-25 09:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市大寮區1家養鴨場被人檢舉周邊掩埋爐渣，可能遭混入集塵灰，戴奧辛風險極高，環保局為避免民眾疑慮，去年底執行廢棄物調查評估，結果未發現養鴨場有明顯遭掩埋有害廢棄物的狀況，而重金屬及戴奧辛檢測結果，也低於有害事業廢棄物認定標準。

環保局長蔡孟裕表示，經檢測認定只是一般爐石，重金屬及戴奧辛均低於標準，強調食安問題零容忍，非法棄置嚴格把關；農業局長鄭清福表示，市府例行場域環境持續監測，對於外界有疑慮，市府採取立即檢測及移動管制，維護民眾吃的安全，請民眾放心。

環保署為瞭解高市大坪頂特定區廢棄物污染概況，並據以規劃後續清理整治方案，去年委託市府環保局辦理調查評估計畫，籍由比對歷年航空照片，將地貌明顯變化區納入調查範圍，依序辦理現勘、採様檢測及污染潛勢評估。

經調查，計畫現場開挖20點，最大開挖深度約3.2公尺，發現有營建棄土、廢柏油塊、廢磁磚、廢塑膠、廢木材等廢棄物約3千餘立方公尺，經檢測重金屬、揮發性、半揮發性有機物以及戴奧辛，皆未超過有害事業廢棄物認定標準。

另有關養鴨場毗鄰土地疑似回填堆置爐石（碴）等違規事實，環保局去年6月接獲民眾檢舉，派員稽查並依法告發外，並就爐石堆置是否違反土地使用相關規定部分，9月移請各相關單位行政查處，並報請檢調單位指揮偵辦。

但事關食安等重大民生議題，環保局為求謹慎，會同環保署南區督察大隊昨到養鴨場及其毗鄰土地聯合稽查，養鴨場現況有2個水池，飼養鴨隻土地目視並未發現有舖設爐石情事。

但進場道路表面確有舖設爐石級配，毗鄰土地有疑似爐石粒料堆置區，環保局於養鴨場地表、水池、進場道路及毗鄰的爐石粒料堆置區取樣送驗。

另農委會及農業局也於23日對養鴨場進行預防性移動管制，並採取養鴨場飼料及鴨肉等檢體，送農委會藥物毒物試驗所及中央畜產會進行重金屬及戴奧辛等項目檢驗，後續將依檢測結果採取相對應管制措施，送驗大約需要1週時間。

環保局表示，食安問題絶對是零容忍，對於任何可能危及民眾食品安全的廢棄物，不管是弊死禽畜、廢食用油，甚至是遭受污染的農林漁牧產品，從源頭加強管理嚴格把關

市府檢測重金屬及戴奧辛均低於有害事業廢棄物認定標準。（記者陳文嬋翻攝）